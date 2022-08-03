DDK'dan KPSS için suç duyurusu! Polis ekipleri 2 adreste arama yaptı

2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ya talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı.

DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR: TARAFIMIZCA DA İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.

Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütüleceği öğrenildi.

ANKARA'DA YAYINEVİNE AİT 2 ADRESTE ARAMA BAŞLATILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Yediiklim Yayınları'na ait iki iş yerinde arama yapıldı.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.

Aramada polis ekipleri burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha örnek aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNCELEME TALİMATI VERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı vermişti.

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

YEDİ İKLİM DERGİSİNDEN İDDİALARDAKİ YAYINEVİYLE İSİM BENZERLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA



Yedi İklim Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal imzalı açıklamada, "1987'de yayın hayatına başlayan Yedi iklim dergisi, Büyük Doğu ve Diriliş dergilerinin izleğinde medeniyetin organik bağ ve sürekliliği adına Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören gibi öncü kuşakların ve şahsiyetlerin ruh iklimi ve ilkelerinde 35 yılı aşkın bir süredir yayımlanmaktadır." denildi.

Kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet dergisi olan Yedi İklim'in pek çok şair, hikayeci ve yazarın yetiştiği bir kültür ocağı olduğu, dergi yayıncılığı dışında herhangi bir faaliyeti olmadığı vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında sınavlara yönelik yayıncılık faaliyeti gösterdiği anlaşılan Yediiklim Yayınları ile uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığı gibi sahipleri veya kurucuları ile de bir tanışıklığımız bulunmamaktadır. Sadece isim benzerliğinden ibaret olan bu durum kısa bir araştırma ile ortaya çıkabilecekken hakkaniyete ve hukuka aykırı bir şekilde bazı fırsatçılar tarafından dergimizin hedef alındığı, hakaret ve suç isnadına varan paylaşımlarda bulunulduğu esefle izlenilmiştir. Sadece dergimizi değil inancımıza ve kültürel değerlerimize uzanan bu çirkin saldırılara karşı sessiz kalacağımız düşünülmemelidir. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına yukarıdaki açıklamayı halkımızın dikkatine sunarken çirkin paylaşımların düzeltilmesini umut ediyoruz. Yalan ve iftirada bulunmaya devam edenler hakkında yasal süreçlerin başlatılacağı kamuoyuna duyurulur."