DDM, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile ilgili iddiaları yalanladı

DDM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın "halifelik açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımların doğru olmadığı bildirildi.
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın iddia edildiği gibi bir açıklamasının bulunmadığı vurgulanarak, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
Bazı sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın "halifelik açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımlar doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 29, 2024
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması yoktur.
Asılsız iddialara... pic.twitter.com/5KU2SuL2DX