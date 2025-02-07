Deadpool ve Wolverine şubat ayında Tivibu'da

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, şubat ayında da özel yapımları ekrana getirmeye devam ediyor. 'Deadpool ve Wolverine' Kirala Satın Al Klasörünün öne çıkan süper kahraman filmi oluyor. Marvel evreninde geçen film, büyük bir tehlikeye karşı Wolverine'i ikna ederek onunla birlikte savaşan Deadpool'un hikâyesini konu ediyor. Shawn Levy'nin yönettiği filmde Deadpool'u Ryan Reynolds, Wolverine'i ise Hugh Jackman canlandırıyor.

Klasörün öne çıkan animasyon filmi 'Transformers Başlangıç'ın başrollerinde Chris Hemsworth, Scarlett Johansson ve Steve Buscemi yer alıyor.

Kirala Satın Al Klasöründe bu ay izleyici ile buluşan bir başka film 'Beterböcek Beterböcek'in başrollerini Micheal Keaton ve Winona Ryder paylaşıyor.

Platform, şubat ayında 'Hayalet Avcıları: Ürperti', 'Cambaz' ve 'Tarot' yapımlarını Film Klasörüne ekliyor. Yönetmenliğini Gil Kenan'ın üstlendiği 'Hayalet Avcıları: Ürperti', evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı'ndan kurtarmak için güçlerini birleştiren yeni ve eski Hayalet Avcıları'nın öyküsünü konu ediyor.

Klasörün öne çıkan bir başka içeriği 2024 yapımı bir korku filmi 'Cambaz' oluyor. Film, bir türlü yakalanamayan ve gizemli metotlarıyla birçok insanın ölümünden sorumlu olan bir seri katili yakalamaya çalışan FBI ajanı Lee Harker'ın tüyler ürpertici soruşturma sürecini anlatıyor. Filmin başrollerini Maika Monroe, Nicolas Cage ve Blair Underwood paylaşıyor.

Klasöre eklenen bir başka içerik yine korku türündeki 'Tarot' filmi oluyor. Yönetmenliğini Anna Halberg ve Spenser Cohen'in üstlendiği 2024 yapımı film, tarot falı okumalarında önemli bir kuralı ihlal eden bir grup arkadaşın başına gelenleri konu ediyor.

TİVİBU DİZİ KLASÖRÜ'NDEKİ YAPIMLAR

Dizi tutkunlarından tam not alan serileri izleyicilerle buluşturan Tivibu, Dizi Klasörü'ne Blu TV Play 2 kanalı aracılığıyla 'Obituary' dizisini ekliyor. 2023 yapımı olan dizide İrlanda'nın küçük bir kasabasındaki yerel gazetede ölüm ilanları yazarı olarak çalışan Elvira Clancy'nin sıra dışı hikâyesi anlatılıyor.

Başrolünde Jason Isaacs'ın yer aldığı ve Cary Grant'in hayatını konu alan 2023 yapımı İngiliz drama televizyon dizisi 'Archie', klasöre eklenen diğer diziler arasında yer alıyor.

Dizi Klasörü'ne FX kanalı aracılığıyla eklenen 'High Potential' dizisinde zeki bir bekâr annenin, suçları çözmedeki sıra dışı becerileri sayesinde emektar ve kurallara uyan bir dedektifle (Daniel Sunjata) kurduğu alışılmadık ve engel tanımaz ortaklığı anlatılıyor.

SIRA DIŞI EKSTREM SPORLARIN HİKÂYESİ TİVİLİFE'TA

Eğlence, yarışma, doğa, gezi, yemek, sağlık, estetik, moda, mimari dekorasyon, teknoloji, inovasyon, girişimcilik, ekstrem sporlar gibi geniş bir yelpazede programların yer aldığı Tivilife'ta şubat ayında birbirinden yeni yapımlar izleyicilerle buluşuyor.

Kanalda 2. sezonu yayınlanacak olan 'Bir Cerrahın Ekstrem Maceraları" isimli yapımda sunucu Deniz Tihan'a alanında başarılı uzmanlar eşlik ediyor. Tehlikeli sporlara meraklı Tihan'ın denizaltından dağların zirvelerine uzanan ekstrem sporlar içindeki hikâyelerini Tivilife ekrana getiriyor.

Evlerin mimari tasarımlarının ve ev sahiplerinin evle aralarında kurdukları bağın anlatıldığı 'Hayalimdeki Yuva' şubat ayında Tivilife'ta izleyicilerle buluşan programlar arasında yer alıyor. Aslı Gümüş'ün sunuculuğunu üstlendiği programda farklı yerlerdeki bambaşka evlerin hikâyesi ele alınıyor.