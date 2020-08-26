DEAŞ ile Esed rejimi güçleri arasında çatışma çıktı

AA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:09 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:09

Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi güçleri ve destekçileri arasında Suriye'nin Humus ilinin çöl bölgesinde çatışmalar yaşanıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda Esed rejiminin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ, Humus ili sınırları içindeki Badiya'da rejim güçleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rus özel kuvvetleriyle çatıştı.

Örgüt unsurlarının, rejim mevzilerine sızmasıyla çıkan çatışmada çok sayıda rejim askerinin öldüğü öğrenildi.

Bunun üzerine muhalif kaynaklarca Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçakları, DEAŞ'lı teröristlere saldırı düzenledi.

Bölgede çatışmalar sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ, Deyrizor ve Humus illerinde sık sık Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupları hedef alıyor.



Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus’un doğusu ve Deyrizor’un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.