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Kayseri'deki DEAŞ operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 16:14 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:15
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik operasyonda, Suriye'nin Hama bölgesinde silahlı faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocasinan ilçesindeki bir ikamete dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A'nın örgüte tekrar katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığı yaptığı öğrenilmişti.

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