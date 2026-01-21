İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3008
  • EURO
    50,7463
  • ALTIN
    6769.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltında

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Düzce ve Yalova'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak göz altına alındı.

IHA21 Ocak 2026 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltında
ABONE OL

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da ikamet eden Irak uyruklu S.O ve O. F isimli şahıslar ile Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde ikamet eden yine Irak uyruklu Ö.A arasında yüksek meblağlarda para transferi olduğu tespit edildi.

Terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı ile ilgili olarak Yalova ve Düzce'de şahısların evlerine yapılan baskında 2 adet flaş bellek, 4 adet telefon, 1 adet 9X19 mm çapında fişek, 1 adet muşta, 1 adet kelebek olarak tabir edilen bıçak ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 3 şahıs göz altına alındı.

  • düzce
  • terör örgütü
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.