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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:30 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:30
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda 5'i Irak 2'si Suriye uyruklu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

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