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DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te telefonunda terör örgütü DEAŞ'a ait fotoğraf olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te, cep telefonunun ekranında terör örgütü DEAŞ'a ait fotoğraf olduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda durumundan şüphelenerek durdurdukları ve cep telefonunun ekranında DEAŞ terör örgütüne ait fotoğraf olduğunu belirledikleri kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında örgüte ilişkin dijital materyaller bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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