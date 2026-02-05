İSTANBUL 14°C / 11°C
Güncel

DEAŞ şüphelisi yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Kırklareli'nde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli, düzensiz göçmenlerle yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

5 Şubat 2026 Perşembe 09:28
DEAŞ şüphelisi yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan aranan M.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, şüphelinin daha önce Yalova'da saklandığı, ardından düzensiz göçmenlerle birlikte yurt dışına çıkmak üzere Kırklareli'ne geldiği tespit edildi.

Şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalıştığı sırada sınır bölgesinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.T, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

