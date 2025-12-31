İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah jandarma ve polis tarafından 25 ilde düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı olarak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Yerlikaya başarılı operasyon ile ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"

