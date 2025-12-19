İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8288
  • EURO
    50,2291
  • ALTIN
    5953.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

DEAŞ'a finans desteği operasyonu

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne para gönderdikleri tespit edilen 5 şüpheliye operasyon düzenlendi.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 09:07 - Güncelleme:
DEAŞ'a finans desteği operasyonu
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini devam ettirebilmesi için destek sağlamak, örgüt üyelerinin örgütten kopmalarını engellemek amacıyla yardım adı altında örgüte ve örgüt üyelerine para gönderdikleri tespit edilen 5 kişiye operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini devam ettirebilmesi için destek sağlamak, örgüt üyelerinin örgütten kopmalarını engellemek amacıyla yardım adı altında örgüte ve örgüt üyelerine iletilmek üzere para gönderdikleri tespit edilen 5 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

  • terör örgütü
  • deaş
  • operasyon
  • finansman

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.