DEAŞ'a 'haziran' darbesi: Teröristlere nefes aldırılmadı

AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:15 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:16

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesine kesintisiz devam eden Türkiye, operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, haziran ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 173 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- HAZİRANDAKİ BAZI OPERASYONLAR



Düzce'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan ele geçirilen dijital materyallerde terör örgütünün propagandasının yapıldığı videolar elde edildiği, zanlılara yeraltı bankacılığı olarak bilinen "Havala" sistemiyle çatışma bölgelerinden kayıt dışı para transferleri yapıldığı tespit edildi. Bazı şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen kamuflajlı kıyafetlerle çatışma bölgelerinde çektirilen fotoğrafların görüldüğü, bu fotoğrafları kullanan zanlıların çevresindeki kişileri baskı altına almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Mardin, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Samsun, Denizli ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 13 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 24, İstanbul'da ise 9'u yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.

Samsun, Kayseri, Kilis, İstanbul, Ankara, Sakarya, Uşak, Balıkesir, İzmir, Bursa ve Manisa, Denizli ve Bolu'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

- GAZİANTEP'TE DEAŞ'IN SÖZDE KADISI YAKALANDI



Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen şüpheli J.A.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve geçmiş yıllarda Suriye'de iki askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- INTERPOL'ÜN ARADIĞI DEAŞ'LILAR KİLİS'TE YAKALANDI



Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Çeçen uyruklu Rusya vatandaşları iki kadın S.K. (29) ile R.E. (33), MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2'si INTERPOL tarafından aranan 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden O.H.A. ve A.M, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.M. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

- DEAŞ'LILARIN YARGILANMA SÜRECİ



Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen Suriye uyruklu tutuklu sanık W.K, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 4 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapisleri istenen tutuksuz 7 sanığın beraatine karar verildi.