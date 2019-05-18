Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: DEAŞ'a katılanların çocuklarını bayram öncesi Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz

Büyükelçi Yıldız, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Türkiye ziyareti dolayısıyla 3 gün süreyle bulunduğu Ankara'da, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a katılan ailelerin çocukları ve kadınların Türkiye'ye getirilmesi konusuna ilişkin Yıldız, sürecin başından bu yana Irak tarafına bu kişilerin tamamını geri istediklerini söylediklerini aktardı.

Yıldız, "Çocukların mağduriyetinin giderilmesi konusunda Irak tarafıyla birebir anlaşmış durumdayız. Dolayısıyla bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak'ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir. Sayısını şu an tam telaffuz edemiyorum ama inşallah getireceğiz." dedi.

Bu çocukların Türkiye'de aile ve akrabalık ilişkilerinin tespit edildiğine dikkati çeken Yıldız, "Dolayısıyla hedef Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dahliyle çocukları, aileleri, akrabalarıyla bir araya getirmek yönünde olacak çünkü bunların hepsi aslında akrabaları, yakınları olan çocuklar." diye konuştu.

Yıldız, kadınların Türkiye'ye getirilmesi konusunda ise hukuki sürecin farklı bir boyutu olması nedeniyle ayrı bir süreç yürütüleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kadınlar için aynı süreci söylemek zor çünkü hapis cezasına çarptırıldılar. Suçluyla ilgili iade usulü terörle ilişkili olanların yararlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bizim farklı bir kombinasyon üzerinde çalışmamız lazım çünkü anlaşmayla getirebileceğimiz bir şey değil. Anlaşmadan da bağımsız olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını almak istiyoruz dedik."

- "TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BİR AN ÖNCE SİNCAR'DAN ÇIKARILMALI"

Büyükelçi Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi'nin, Sincar’da konuşlanan PKK terör örgütünün bölgede kaosa neden olduğu ve bir an önce bölgeyi terk etmesi gerektiği açıklamalarına ilişkin, PKK'nın bir an önce bölgeden çıkarılması için adım atılması gerektiğini söyledi.

Sincar'da yerinden edilen insanların hala geri dönemediği için toplum içinde örgüte karşı büyük tepki olduğunu dile getiren Yıldız, "Geri dönüşleri engelleyen en önemli mevzu oradaki PKK mevcudiyeti. Örgüt orada normalizasyonu istemiyor çünkü normalizasyonun olduğu bir noktada PKK orada barınamayacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Ezidiler başta olmak üzere Sincar'a geri dönüşlerin olması için terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, örgütün bölgeden çıkarılması yönünde son dönemde daha sık çağrılar yapıldığını ve bu yönde bazı adımlar atıldığını vurguladı.

- "MUSUL VE BASRA BAŞKONSOLOSLUKLARINI AÇTIKTAN SONRA İLK İŞ NECEF OLACAK"

Büyükelçi Yıldız, Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açılmasına ilişkin son gelişmelerin sorulması üzerine, Irak tarafıyla Ovaköy konusunda anlayış birliği olduğunu ve bulunduğu nokta itibarıyla sınır kapısının karşısındaki toprakların IKBY kontrolü altında olduğunu belirtti.

Yıldız, şu anda Bağdat ile Erbil arasında birçok konuda devam eden görüşmelere dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim arzumuz, bu sürecin yine Bağdat ile Erbil arasında halledilip, Türkiye ile iş birliği konusunda ortak anlayışın sergilenmesidir. Dolasıyla beklentimiz, şu anda o yoksa proje bağlamında ikinci kapının yapılıp güneye doğru inen bir yolun inşa edilmesi bizim vadetmiş olduğumuz ve uygulama boyutunda yararlandırmak istediğimiz bir proje."

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Necef ve Kerkük'te başkonsolosluk açma çalışmalarına ilişkin, Necef için izinlerin çıktığını, Kerkük konusunda da çalışılması gerektiğini söyledi. Yıldız, "Ancak ilk önce Musul ve Basra'yı açalım. Musul ve Basra'yı açtıktan sonra ilk iş Necef olacak." dedi.

Irak tarafının bunu anlaması gerektiğini söyleyen Yıldız, "Türkiye'nin bölgedeki dengeli yaklaşımına, yürüttüğü projelere baktığınızda, Türkiye'nin Türkmen kardeşlerine baktığınızda, bu başkonsolosluklar Irak'ın toprak bütünlüğünü, birliğini ve refahını olumlu yönde etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRKİYE IRAK İLE SU YÖNETİMİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Irak ile su yönetimi konusundaki tecrübelerinin paylaşılması ve Irak'ın su sorununun giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu başkanlığında 51 uzmandan oluşan kurulun kapsamlı çalışmalar yaptığının altını çizdi.

Yıldız, "Bu noktada ihtiyacımız olan, Irak tarafının benzer bir çalışma grubu oluşturması ve ardından bir araya gelmeleri ve konuşmaya başlamaları. Ramazan Bayramı sonrası için bir planlama içerisindeyiz. Umarız Irak tarafı da gereken çalışmaları yapar ve oturup projeler bazında konuşulur." ifadelerini kullandı.