22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: DEAŞ'a katılanların çocuklarını bayram öncesi Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ta ebeveynleri terör örgütü DEAŞ'a katılanların çocuklarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, 'Bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak’ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükelçi Yıldız, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Türkiye ziyareti dolayısıyla 3 gün süreyle bulunduğu Ankara'da, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a katılan ailelerin çocukları ve kadınların Türkiye'ye getirilmesi konusuna ilişkin Yıldız, sürecin başından bu yana Irak tarafına bu kişilerin tamamını geri istediklerini söylediklerini aktardı.

Yıldız, "Çocukların mağduriyetinin giderilmesi konusunda Irak tarafıyla birebir anlaşmış durumdayız. Dolayısıyla bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak'ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir. Sayısını şu an tam telaffuz edemiyorum ama inşallah getireceğiz." dedi.

Bu çocukların Türkiye'de aile ve akrabalık ilişkilerinin tespit edildiğine dikkati çeken Yıldız, "Dolayısıyla hedef Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dahliyle çocukları, aileleri, akrabalarıyla bir araya getirmek yönünde olacak çünkü bunların hepsi aslında akrabaları, yakınları olan çocuklar." diye konuştu.

Yıldız, kadınların Türkiye'ye getirilmesi konusunda ise hukuki sürecin farklı bir boyutu olması nedeniyle ayrı bir süreç yürütüleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kadınlar için aynı süreci söylemek zor çünkü hapis cezasına çarptırıldılar. Suçluyla ilgili iade usulü terörle ilişkili olanların yararlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bizim farklı bir kombinasyon üzerinde çalışmamız lazım çünkü anlaşmayla getirebileceğimiz bir şey değil. Anlaşmadan da bağımsız olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını almak istiyoruz dedik."

- "TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BİR AN ÖNCE SİNCAR'DAN ÇIKARILMALI"

Büyükelçi Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi'nin, Sincar’da konuşlanan PKK terör örgütünün bölgede kaosa neden olduğu ve bir an önce bölgeyi terk etmesi gerektiği açıklamalarına ilişkin, PKK'nın bir an önce bölgeden çıkarılması için adım atılması gerektiğini söyledi.

Sincar'da yerinden edilen insanların hala geri dönemediği için toplum içinde örgüte karşı büyük tepki olduğunu dile getiren Yıldız, "Geri dönüşleri engelleyen en önemli mevzu oradaki PKK mevcudiyeti. Örgüt orada normalizasyonu istemiyor çünkü normalizasyonun olduğu bir noktada PKK orada barınamayacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Ezidiler başta olmak üzere Sincar'a geri dönüşlerin olması için terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, örgütün bölgeden çıkarılması yönünde son dönemde daha sık çağrılar yapıldığını ve bu yönde bazı adımlar atıldığını vurguladı.

- "MUSUL VE BASRA BAŞKONSOLOSLUKLARINI AÇTIKTAN SONRA İLK İŞ NECEF OLACAK"

Büyükelçi Yıldız, Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açılmasına ilişkin son gelişmelerin sorulması üzerine, Irak tarafıyla Ovaköy konusunda anlayış birliği olduğunu ve bulunduğu nokta itibarıyla sınır kapısının karşısındaki toprakların IKBY kontrolü altında olduğunu belirtti.

Yıldız, şu anda Bağdat ile Erbil arasında birçok konuda devam eden görüşmelere dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim arzumuz, bu sürecin yine Bağdat ile Erbil arasında halledilip, Türkiye ile iş birliği konusunda ortak anlayışın sergilenmesidir. Dolasıyla beklentimiz, şu anda o yoksa proje bağlamında ikinci kapının yapılıp güneye doğru inen bir yolun inşa edilmesi bizim vadetmiş olduğumuz ve uygulama boyutunda yararlandırmak istediğimiz bir proje."

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Necef ve Kerkük'te başkonsolosluk açma çalışmalarına ilişkin, Necef için izinlerin çıktığını, Kerkük konusunda da çalışılması gerektiğini söyledi. Yıldız, "Ancak ilk önce Musul ve Basra'yı açalım. Musul ve Basra'yı açtıktan sonra ilk iş Necef olacak." dedi.

Irak tarafının bunu anlaması gerektiğini söyleyen Yıldız, "Türkiye'nin bölgedeki dengeli yaklaşımına, yürüttüğü projelere baktığınızda, Türkiye'nin Türkmen kardeşlerine baktığınızda, bu başkonsolosluklar Irak'ın toprak bütünlüğünü, birliğini ve refahını olumlu yönde etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRKİYE IRAK İLE SU YÖNETİMİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Irak ile su yönetimi konusundaki tecrübelerinin paylaşılması ve Irak'ın su sorununun giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu başkanlığında 51 uzmandan oluşan kurulun kapsamlı çalışmalar yaptığının altını çizdi.

Yıldız, "Bu noktada ihtiyacımız olan, Irak tarafının benzer bir çalışma grubu oluşturması ve ardından bir araya gelmeleri ve konuşmaya başlamaları. Ramazan Bayramı sonrası için bir planlama içerisindeyiz. Umarız Irak tarafı da gereken çalışmaları yapar ve oturup projeler bazında konuşulur." ifadelerini kullandı.

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk, yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlatıyor

Bakan Selçuk, yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlatıyor

Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım

Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım

31 ilde ücretsiz, sadece bugüne özel

31 ilde ücretsiz, sadece bugüne özel

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Yakalanan PKK'lı teröristten 'İHA ve SİHA' itirafı

Yakalanan PKK'lı teröristten 'İHA ve SİHA' itirafı

Yeni anneye en az 2.280 TL

Yeni anneye en az 2.280 TL

Büyükelçi Yıldız: Bayramdan önce Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz

Büyükelçi Yıldız: Bayramdan önce Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz

Toprağın atından cephanelik çıktı

Toprağın atından cephanelik çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Uzun namlulu silahlarla soyuldu, polis gelmeden kaçtı

Uzun namlulu silahlarla soyuldu, polis gelmeden kaçtı

322 metrede nefes kesen çalışma

322 metrede nefes kesen çalışma

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

Altay tankı ASELSAN tarihine geçti

Altay tankı ASELSAN tarihine geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA