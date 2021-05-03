DEAŞ'a nisan darbesi

AA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:11 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:11

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor. Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, nisan ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin DEAŞ'a yönelik çalışmalarında aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 145 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 21'i tutuklandı, bazıları sınır dışı edildi, bazılarının adli işlemleri sürüyor.

- NİSANDAKİ OPERASYONLAR

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Irak uyruklu zanlı tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın bombacısı olduğu belirtilen ve "Terör Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan kadın terörist, Suriye'den yurda girmek isterken Şanlıurfa'da yakalandı. Terörist H.T.O, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İstanbul, Sakarya, Adana ve Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 12'si cezaevine konuldu.

Tekirdağ'da Atatürk büstü ve kaidesine uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

Osmaniye merkezli 11 ildeki operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'daki operasyonda biri örgütün sözde yöneticisi 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul, Kahramanmaraş, Adana, Van, Kocaeli, İzmir, Kayseri ve Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmek isterken Şanlıurfa'da yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

- DEAŞ'LILARIN YARGILANMA SÜRECİ

İstanbul Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin davada verilen hükmün istinaf tarafından bozulmasının ardından 26 sanık hakkındaki dosya, yeniden karara bağlandı. Yargılamada 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 328 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da yargılanan tutuklu sanık H.K, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Sakarya'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı", Ürdün uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 9 tutuksuz sanıktan biri, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Kırşehir'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 7 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana'da şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 DEAŞ sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.