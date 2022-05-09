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DEAŞ'ın canlı bombaları Mersin'de yakalandı

Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin içerisinde örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bomba 2 kadının da olduğu, eylem için kentte geldikleri ortaya çıktı.

IHA9 Mayıs 2022 Pazartesi 11:48 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, S.E., K.F.K., A.A.M., H.A.A., A.E.K., H.S., A.H., O.S. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şahıslardan 2'sinin örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı canlı bombacı kadınlar olduğu, eylem için kente geldikleri ortaya çıktı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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