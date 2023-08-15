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DEAŞ'in doktoru Samsun'da operasyon ile yakalandı

Terör örgütü DEAŞ içinde 'doktor' olarak görev yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi Samsun'da yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 15:45 - Güncelleme:
DEAŞ'in doktoru Samsun'da operasyon ile yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ içinde 'askeri doktor' olduğu şeklinde bilgiler elde edinilen Irak uyruklu T.M.K.K.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. TEM polisi tarafından yapılan araştırmalarda, hakkında verilen şüpheli ifadesi ile fotoğraftan teşhiste birlikte söz konuşu şahsın gerçek ismini gizleyerek farklı ad ile kaydını yaptırdığı, Irak'ta DEAŞ içerisinde doktor olarak faaliyet gösterdiği, Samsun'da da Irak ve Suriye uyruklu hastalara muayeneye gittiği bilgileri elde edildi.

TEM polisi tarafından gerçek adı S.S.H.H.(35) olan DEAŞ'ın doktorunun yakalanması için İlkadım ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 çocuk babası S.S.H.H., TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kendisinin doktor değil, eczacı olduğunu ileri süren DEAŞ şüphelisi, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.S.H.H., çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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