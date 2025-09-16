DEAŞ'ın finans ayağına operasyon! 8 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından, Mali Suçlar Araştırma Kuruluna (MASAK) raporu gönderildi.

Buna göre İsviçre'de terörizmin finansmanı suçlamasıyla soruşturma yürütülen Anne Karine M. ile Türkiye'de yaşayan bazı yabancı uyruklu şahıslar ve Al Hayrat Derneği aracılığıyla çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiye'de bulunan aileleri ile tutukluların ailelerine çeşitli yardımlarda bulundukları öğrenildi.

Ayrıca Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki kamplarda alıkonulan DEAŞ terör örgütü mensubu kadınlar için "infak" adı altında para toplandığı, Merve Nur O.'nun "infak" adı altında kendi hesabını vererek kendisine gönderilen paraları topladığı ve şüphelilerin Al Hayrat Derneğinin kurucusu olan Merve Nur O.'na şüpheli para transferleri tespit edildi. Şüphelilerin MASAK'tan alınan bankacılık işlemlerine ait veriler üzerinde DEAŞ terör örgütü kapsamında haklarında adli işlem kaydı bulunan şahıslarla aralarında para transferleri bulunduğunun belirlenmesi üzerine 9 şüphelinin yakalanması amacıyla; İstanbul ve Mersin illerinde 9 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konulduğu kaydedildi.