9 Aralık 2025 Salı
  • DEAŞ'ın sosyal medya hücresi İstanbul'da çökertildi
Güncel

DEAŞ'ın sosyal medya hücresi İstanbul'da çökertildi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

IHA9 Aralık 2025 Salı 09:02
DEAŞ'ın sosyal medya hücresi İstanbul'da çökertildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın yurt içindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt ile irtibatları tespit edilen, sosyal medya mecralarında örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten zanlılar yakın takibe alındı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekiplerce operasyon için bu sabah erken saatlerde düğmeye basıldı. Kentte birçok adrese özel hareket timlerince yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli ifade işlemleri için İstanbul TEM Şube'ye götürüldü.

