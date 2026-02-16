İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
  DEAŞ'lı 4 kardeşten sapkın plan! Annelerini örgüte ''gelin'' yapacaklardı
Güncel

DEAŞ'lı 4 kardeşten sapkın plan! Annelerini örgüte ''gelin'' yapacaklardı

Yalova'da öldürülen DEAŞ'lı 4 kardeşin ‘aile içi sapkın planı' ortaya çıktı. Teröristlerin, tağut ilan ettikleri babalarını katledip annelerini örgüt üyesiyle evlendirmek istediği öğrenildi.

16 Şubat 2026 Pazartesi 07:59
DEAŞ'lı 4 kardeşten sapkın plan! Annelerini örgüte ''gelin'' yapacaklardı
Yalova'da 29 Aralık'ta 3 polisin şehit olduğu; 8 polisle bir bekçinin de yaralandığı DEAŞ'ın hücre evindeki çatışmayla ilgili tutuklanan 66 terör şüphelisi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Örgüt üyelerinin 'ders ve sohbet' adı altında toplantılar düzenledikleri; savaşa hazırlık, silahlanma ve askeri eğitim propagandası yaptıkları belirlendi. Yalova'da örgütsel eğitim vermek için yatılı kurs açılmasının planlandığı, bu kurslarda daha önce DEAŞ üyeliğinden işlem görmüş kişilerin eğitmen olarak görevlendirilmesinin düşünüldüğü tespit edildi.

Yalova'daki çatışmada öldürülen 6 teröristten Lütfi Sordabak, Haşem Sordabak, Mehmet Cami Sordabak, Musa Sordabak'ın ise diğer 3 kardeşleriyle babaları M.S.'yi 'tağut' ve 'kafir' ilan ettikleri ortaya çıktı.

ZORLA ALIKOYUP ATEŞ AÇTILAR

Zanlıların, anneleri S.S.'yi babalarından ayırmak amacıyla zorla alıkoydukları, eşini geri almak için gelen baba M.S.'ye silahla ateş açtıkları kaydedildi.

İddianamede, DEAŞ'lı kardeşlerin, babalarını öldürmeyi, annelerini ise örgüt içinden biriyle evlendirmeyi planladıkları da yer aldı.

PUSUDAN 2 AY ÖNCE BERAAT

Yalova Başsavcılığı'nın 138 sayfalık iddianamesinde 17 şüpheli hakkında 10 ila 40 yıl arasında hapis cezası istendi. DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskında 3 polisi şehit eden 6 teröristten 5'inin, 2024'te terör örgütüne üye olmaktan tutuklandığı; çatışmadan 2 ay önce beraat ederek serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

