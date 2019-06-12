DEAŞ'lı kadın terörist, 5 çocuğuyla jandarmaya teslim oldu

R.E. adlı kadın, üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ'tan 5 çocuğunu da beraberine alıp, kaçtı. Çobanbey Sınır Kapısı'na gelen R.E., burada jandarmaya teslim oldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkındaki yakalama kararı ile arandığı belirlenen R.E.'nin çocukları ailesine teslim edildi. R.E. ise İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.