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DEAŞ'lı terörist hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle yakalanan Cemal Ali Yahya hakkında 'Silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
DEAŞ'lı terörist hakkında istenen ceza belli oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanık Cemal Ali Yahya'nın 2013 ve 2014'te Suriye'de Tel Abyad ve Rakka'da DEAŞ adına faaliyet yürüttüğüne ilişkin İstihbarat Şube Müdürlüğünün yazısına yer verildi.

İddianamede, emniyetten savcılığa gönderilen yazıya göre, Yahya'nın örgütte sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilerce yaklaşık 3 ay önce yasa dışı yollardan İstanbul'a gönderildiğinin belirtildiği aktarıldı. Devam eden süreçte kendisine İstanbul'da bir görev verilebileceği yönündeki değerlendirmeye de dikkati çekildi.

İddianamede ayrıca, sanığın cep telefonunda terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen kişilerin fotoğrafları ile DEAŞ'ı öven içeriklerin bulunduğu belirtildi.

- YASA DIŞI YOLLARDAN İKİ KEZ TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞ

Sanık Yahya, iddianamede yer verilen savcılık ifadesinde, 15 yaşındayken Suriye'deki köyüne DEAŞ üyelerinin geldiğini, o dönem çobanlık yaptığını ve örgütün kendisine zarar vermediğini söyledi.

Yahya, İstanbul'a kaçak yollarla 1,5 yıl önce geldiğini, kimliği olmadığı için geri gönderme merkezinden sınır dışı edildiğini ancak yeniden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını anlattı.

İstanbul'a örgüt tarafından gönderilmediğini, ailesine para göndermek amacıyla çalışmaya geldiğini iddia eden Yahya, telefonundaki örgüt mensubu olduğu değerlendirilen kişileri tanımadığını, bu kişilere dair dijital materyallerin hangi amaçla telefonuna indirildiğini bilmediğini savundu.

İddianamede, sanık Cemal Ali Yahya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yahya'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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