30 Aralık 2025 Salı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de DEAŞ'lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi, toplumda güvensizlik ortamı oluşturmayı ve devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur' denildi.

30 Aralık 2025 Salı 15:35
DEAŞ'lı teröristlere göz yumulduğu iddiasına yalanlama
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde DEAŞ'lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği" iddialarının gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğu belirtildi.

Türkiye'nin, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede yurt içinde, sınır ötesi ile uluslararası alanda en etkili ve kararlı mücadeleyi yürüten ülkelerin başında geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülen operasyonlarla çok sayıda DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün propaganda faaliyetleri ile mali ve lojistik yapılanmalarına yönelik çalışmalar da ilgili birimlerimizce etkin ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir. Ülkemiz, ulusal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleri ve illegal yapılarla mücadelesini hiçbir ayrım gözetmeksizin, kararlılıkla ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi, toplumda güvensizlik ortamı oluşturmayı ve devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

