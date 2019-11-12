Türkiye, yabancı teröristlerin uyruğu bulunduğu ülkelere iadesine başladı. Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan biri ABD’li, diğeri Danimarkalı iki terörist Türkiye’den deport (sınır dışı) edildi. İşlemleri son aşamada olan Alman uyruklu 7 terörist ise 14 Kasım’da sınır dışı edilecek. Türkiye’de yakalanan DEAŞ’lı yabancı teröristlerin ağırlıklı olarak Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika uyruklu olduğu öğrenildi.

ÜÇ KATEGORİ BELİRLENDİ

Türkiye’deki ülkesine iade edilmeyi DEAŞ’lı terörist sayısının 2 bin 339 olduğu öğrenildi. Bunlardan 880’i, Geri Gönderme Merkezi’nde tutulanlar, 270’i Barış Pınarı Harekâtı’nda yakalananlar, bin 189’u ise Türkiye’nin değişik cezaevlerindeki tutuklu teröristler. DEAŞ’lıların iadesi üç kategoride yapılacak. Önce Geri Gönderme Merkezi’ndekiler, daha sonra Barış Pınarı Harekatı’nda yakalananlar, son olarak da cezaevindekiler iade edilecek.

YENİ FORMÜL BULUNDU

İade işleminde DEAŞ’lı teröristlerin için vatandaşı olduğu ülkelerle temas kurularak seyahat için uçuş izni istenecek. Ancak ülkelerin bazıları vatandaşı olan DEAŞ’lı teröristleri almak istemediğini duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı, ülkeleri tarafından kabul edilmeyen teröristler için ‘Acil Seyahat Belgesi’ formülünü devreye sokacak. Ülkesi tarafından istenmeyen yabancı DEAŞ’lı terörist, adına düzenlenecek ‘Acil Seyahat Belgesi’ ile polis eşliğinde uçağa bindirilip, zorla gönderecek. Bu durumda ülkelerin o teröristi alamama gibi seçeneği olamayacak.

İLK SUÇ ÜLKELERİNDE

Güvenlik kaynakları iadesi yapılacak DEAŞ’lı teröristlerin örgütle ilk teması ülkelerindeyken kurup, ilk suçu kendi topraklarında işlediğine dikkati çekti. Öte yandan DEAŞ’lı teröristlerin büyük çoğunluğunun Avrupa ülkelerindeki saldırılarla bağlantısı da tespit edildi. İçişleri Bakanlığı Acil Seyahat Belgesi’ne bu notları da ekleyecek.

EL-KAİDE DE VAR

Ülkelerine iade edilecek teröristler arasında sadece DEAŞ’lılar bulunmuyor. El- Kaide bağlantılı teröristler de aynı yöntemle iade edilecek. İade edilecek El-Kaide’li terörist sayısının da 311 olduğu öğrenildi. Türkiye’de yakalanan bu teröristlerin tamamı, çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. El-Kaide’liler arasında da ağırlığı Avrupa ülkelerinin vatandaşları oluşturuyor.