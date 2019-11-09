DEAŞ’lılardan bombalı araç planı çıktı

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin etkisiz hale getirilmesi sonrası, İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığındayken gözaltına alınan 11 kişiden eylem planları ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ekim’de düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli ile bu kişilerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ele geçirilen dijital malzemelerde inceleme yapan uzman ekipler, bombalı aracın nasıl yapılacağı ve patlatılacağına ilişikin bilgi ve görseller buldu.

TERÖR HEMŞİRESİ

Öte yandan Adana’da DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 zanlıdan bir bölümü yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ ve El Kaide’de hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders, sohbet ve etkinlik düzenlediği ve örgüt mensupları ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu ileri sürülen zanlıların da yer aldığı bildirildi.