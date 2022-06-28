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Debisi yükselen ırmak nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ırmağın debisinin yükselmesi sonucu Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatıldı.

AA28 Haziran 2022 Salı 01:18 - Güncelleme:
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Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı Irmağı'nın debisi yükseldi. Belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı Alaplı Köprüsü yaya ve araç geçişine kapatılırken, sürücüler ve yayalar farklı güzergahlara yönlendirildi.

Çevrede önlem alan polis ve zabıta ekipleri de ırmak kenarlarına vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor, ırmak güzergahında bulunan araçların kaldırılması için anonslar yapılıyor.

Öte yandan bazı sandallar zarar görürken, belediyeye ait 3 iş makinesiyle yüksek kesimlerden gelen moloz yığınlarını ve odun parçalarını temizleme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, AA muhabirine, tüm ekiplerle çalışmalara devam edildiğini belirterek, "Şu ana kadar bölgemizde çok büyük bir sıkıntı yok. Afet bu ve gerçekten çok yağmur yağdı. Yukarıdan çok su geldi, halen de gelmeye devam ediyor. İnşallah atlatırız. Elimizden geldiği kadar temizlik yapıyoruz. Suyun yönünü verip denize ulaşmasını sağlıyoruz. Araçları da ne olur ne olmaz diye kaldırttık." dedi.

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