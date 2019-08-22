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DEDAŞ’tan HDP’li belediye hakkında suç duyurusu

Dicle Elektrik, kaçak elektriği önlemek amacıyla dönemin kayyum yönetimiyle yaptığı protokolü uygulamayan HDP’li Silopi Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Dicle Elektrik, dönemin kayyum yönetimi Silopi Belediyesi ile ‘kayıt dışı elektrik tüketimini önleme ve kesintisiz enerji verilmesi ilgili yapılacak yatırımlar’ kapsamında 11 Aralık 2018’de imzalanan protokolü uygulamayan HDP’li belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. 

PANOLAR PARÇALANDI

Dicle Elektrik’ten yapılan yazılı açıklamada, kaçak elektriği önlemeye yönelik yapılan çalışmaların HDP’li Silopi Belediyesi tarafından engellendiği savunularak, şöyle denildi: “Dicle Elektrik Dağıtım ile Silopi Belediyesi arasında ilçede kayıt dışı elektrik tüketimini önlerken, halka kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi için yapılacak yatırımlarla ilgili 11 Aralık 2018’de protokol imzalandı. Ancak gerçekleştirilmekte olan çalışmalar, yeni belediye yönetimi tarafından ‘Eski yönetimi tanımıyoruz’ denilerek, engellenmeye başlandı. Engellemelerle birlikte kaçağı önlemek için kurulan panoları tahrip edilen, iş makineleri ile çalışma alanları kapatılan Dicle Elektrik, belediye yöneticileri ve saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sadece Silopi ilçesinde bu güne kadar kurulan 97 pano, yaşanan saldırılar sonucunda tahrip edilerek, kullanılamaz hale getirildi.” 

ÇALIŞMALAR ENGELLENDi 

Açıklamada, “Söz konusu protokol kurallarına uygun biçimde yatırım çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, yaklaşık 2 aydan bu yana yeni seçilen Silopi Belediyesi yöneticileri tarafından taciz edilip, çalışmaları engellenmeye başlandı. Halka kesintisiz enerji vermeye dönük çalışmaları sekteye uğratılan, yatırım çalışmaları engellenen Dicle Elektrik de bunun üzerine Silopi Belediyesi yöneticileri ile saldırganlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu” denildi. Açıklamada amaçları milli servet olan elektriğin kayıt dışı kullanımının önlenmesi ve halka daha kaliteli, kesintisiz enerji vermek için yatırım yapmak olan Dicle Elektrik yöneticilerinin, engellemelere anlam veremedikleri de belirtildi.   

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