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Güncel

Dedektör köpek ‘Aşil' ile yapılan aramada 8 kilo esrar çıktı

Adana'da narkotik polisinin takibe alıp durdurduğu kamyonette dedektör köpek ‘Aşil' ile yapılan aramada, kasanın altına çekmeceli sistemle yapılmış zulada 8 kilo esrar ele geçirildi. “Bir arkadaşım esrar getirmem karşılığında 50 bin lira teklif etti. Kanıma girdi” diyen sürücü Mesut K. (38), tutuklandı.

DHA25 Haziran 2024 Salı 10:54 - Güncelleme:
Dedektör köpek ‘Aşil' ile yapılan aramada 8 kilo esrar çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin girişlerinde önlem alan polis, şüpheli bir kamyoneti takibe aldı.

Polis, bir süre sonra kamyoneti D-400 kara yolunda durdurup, narkotik dedektör köpek 'Aşil' ile arama yaptı. Aşil'in kamyonetin kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kasanın altına çekmeceli sistemle yapılmış zula tespit etti. Zuladan 1 kilosu toz olmak üzere 8 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sürücü Mesut K., emniyete götürüldü.

Mesut K., ifadesinde, "Bir arkadaşım, Diyarbakır'dan esrar getirmem karşılığında 50 bin lira teklif etti. Ben de kabul edip esrarı aldım, ancak gelirken yakalandım. Arkadaşım teklif etmese böyle bir şey yapmazdım. Kanıma girdi" diye konuştu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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