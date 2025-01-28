Dedesi ve büyükannesini öldüren zanlı tutuklandı

Kültür Mahallesi'nde dün, tartıştığı dedesi Hüseyin (74) ve büyükannesi Gülizar Ateş'i (70) bıçaklayıp olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan H. Ateş'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mut ilçesinde dün Kültür Mahallesi'nde dedesi ve büyükannesinin evine giden H. Ateş arasında tartışma çıkmış dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçmıştı.
Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Polis ekiplerince yakalanan H. Ateş'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edilmişti.