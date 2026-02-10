İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6226
  • EURO
    51,9628
  • ALTIN
    7052.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dedikodu kavgası kanlı bitti: Hedef gözetmeden ateş ettim
Güncel

Dedikodu kavgası kanlı bitti: Hedef gözetmeden ateş ettim

Adana'da dedikodu iddiası kanlı bitti. Eski iş yerine giderek hedef gözetmeden ateş açan şüpheli 4 kişiyi yaraladı. Cinnet getirdiğini ifade eden zanlı, 'Hedef gözetmeksizin ateş ettim' dedi.

IHA10 Şubat 2026 Salı 10:03 - Güncelleme:
Dedikodu kavgası kanlı bitti: Hedef gözetmeden ateş ettim
ABONE OL

Adana'da kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle eski çalıştığı yerde 4 kişiyi tabanca ile yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Cinnet getirdim, hedef gözetmeksizin ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 7 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre Ü.A. (26), arkadaşlarının "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine çalıştığı tekstil atölyesinden ayrıldı. Dedikoduların devam etmesi üzerine bugün silahla iş yerine giden Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedavilerinin ardından taburcu oldukları belirtildi. Şüpheli ise, polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıkarak direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri tarafından şüpheli çatıda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Ü.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli ifadesinde, "Konuşmak için gitmiştim. Bir an cinnet getirdim ve bilincimi kaybettim. Sonrasında hedef gözetmeden ateş açtım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Adana dedikodu
  • kanlı olay
  • cinnet getiren

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.