Defansın soluna Tsimikas sürprizi
CANER’E alternatif arayan Beşiktaş, Laziolu Rıza Durmisi transferinde ilerleme kaydedemeyince listeye Bursasporlu Umut Meraş’ı eklemişti.
- Star Spor
Timsah’ın bu oyuncu için 10 milyon lira ve bir futbolcu istemesi, Kartal’ın ise sadece “6 milyon lira verebiliriz” demesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı. Siyah-Beyazlılar’ın Fenerbahçe’nin de devreye girdiği Umut’un transferi için uğraşırken sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Yunan basınının iddiasına göre Beşiktaş, Olympiakos’un sol beki Konstantinos Tsimikas için kira lama teklifinde bulundu. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon Hollanda’da Willem II’de kiralık forma giymişti. Olympiakos’tan haber bekleyen Kartal’ın Flamengo’nun sol beki Miguel Trauco için de ısrarı sürüyor.
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