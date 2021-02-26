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Define aramak için evde 12 metre derinliğinde tünel kazan zanlılara suçüstü

Gümüşhane'de köy evinde define aramak amacıyla 12 metre derinliğinde tünel kazan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Alandaki kazıda kullanılan taş kırma ve sıkıştırma makineleri, halat ve ipler ile ve çeşitli aletlere el koydu.

AA26 Şubat 2021 Cuma 13:12 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 13:12
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Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Torul İlçe Jandarma Komutanlığının da desteğiyle, ilçeye bağlı Arılı köyündeki S.Ç'ye ait evde kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları incelemede define aramak için kazılmış, 12 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde tünel tespit etti.

Evde bulunan Ş.Ç, K.A.Z, A.A, A.A, H.B, F.S. ve İ.G. ile ilgili adli işlem yapan ekipler, alandaki kazıda kullanılan taş kırma ve sıkıştırma makineleri, halat ve ipler ile ve çeşitli aletlere el koydu.

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