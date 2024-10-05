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Define ararken canından oldu! İndiği kuyuda hayatının şokunu yaşadı

Samsun'un Bafra ilçesinde define aramak için kazdıkları kuyudaki metan gazından etkilenen Metin Çetin yaşamını yitirdi, onu kurtarmaya çalışan arkadaşı Fatih Keleş ise zehirlendi. Keleş'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DHA5 Ekim 2024 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
Define ararken canından oldu! İndiği kuyuda hayatının şokunu yaşadı
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Olay, saat 14.20 sıralarında Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çetin, define aramak için kazdığı kuyuda metan gazından etkilendi. Arkadaşının baygın olduğunu gören Fatih Keleş, kuyuya inerek Çetin'i kurtarmak istedi. Bu sırada gazdan etkilenen Keleş de baygınlık geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan Keleş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Çetin'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Fatih Keleş'in Atakum Belediyesi'nde kepçe operatörlüğü yaptığı öğrenildi.

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