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Define ararken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'de define aramak için ormanlık alana gittiği öne sürülen Ramazan Elçin (57), kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

DHA02 Mayıs 2021 Pazar 11:26 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 11:26
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Olay, sabah saatlerinde Başiskele ilçesinde bulunan Menekşe Yaylası'nda meydana geldi. Ramazan Elçin, iddiaya göre arkadaşlarıyla beraber define aramak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri eşliğinde kayalıklara inen sağlık ekipleri Ramazan Elçin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Elçin'in cansız bedeni, düştüğü yerden ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Ramazan Elçin'in cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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