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Define avcıları polise yakalandı

Zonguldak'ta 4 kişi, ilçe merkezinde gündüz vakti dedektörle define ararken suçüstü yakalandı.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
Define avcıları polise yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yakın bir bölgede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki takip sonucu H.D., E.Ö., C.G. ve Ş.Y. isimli şahısların dedektör ve çeşitli kazı malzemeleriyle bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Gündüz vakti kaçak kazı yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen dedektör, kazma, kürek, lamba gibi eşyalara da el konuldu. Herhangi bir tarihi esere ulaşamadıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak" suçundan Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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