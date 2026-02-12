İSTANBUL 15°C / 11°C
  Define avcılığının sonu kötü bitti! Ekiplerden zamanla yarış
Güncel

Define avcılığının sonu kötü bitti! Ekiplerden zamanla yarış

Karaman'da 3 kişi define bulmak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldı. 25 metre derinliğindeki sarnıçta mahsur kalan şahıslar, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu sağ salim kurtarılmalarının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

12 Şubat 2026 Perşembe 06:54
Define avcılığının sonu kötü bitti! Ekiplerden zamanla yarış
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Madenşehri köyünün bulunduğu Karadağ'ın Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanı olan bölgede devriye görevi yapan jandarma ekibi, sarnıç içerisinde şahıslar olduğunu fark etti. Bunun üzerine sarnıcı kontrol eden ekip, İ.K., E.E. ve N.Ş. isimli şahısların define aramak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldıklarını belirledi.

"4 SAATTE KURTARILDILAR"

Şahısların mahsur kaldıkları sarnıçtan kurtarılabilmesi için olay yerine AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edilirken, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekibi de bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren koordineli çalışma sonucu 3 kişi mahsur kaldıkları sarnıçtan halatlar yardımıyla çıkarıldı. Hazır bekleyen ambulansta kontrolden geçirilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra şahıslar ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan kurtarma çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve AFAD Karaman İl Müdürü Cengiz Çavuş da takip etti.

