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Define için kaçak kazı yapan adam dehlizdeki göçükte öldü

Trabzon'un Arsin ilçesinde, define için kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu (33), girdiği dehlizde meydana gelen göçükte hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise kazı yapılan alanı kapatarak önlem aldı.

DHA7 Nisan 2022 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 11:18
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Olay, dün akşam ilçeye bağlı Elmaalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. Sarp arazide define aramak için kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu'nun girdiği dehlizde göçük meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıkıntıda çalışma başlatan ekipler, Kalyoncu'ya güçlükle ulaştı.

Yapılan kontrolde, Ömer Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Alanda, define aramada kullanılan materyaller de ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ise kazı yapılan alanı kapatarak önlem aldı.

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