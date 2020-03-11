11 Mart 2020 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:37

Deflasyon nedir? Deflasyon ne demek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, koronavirüs salgını ve petrol şokunun finansal piyasalara etkilerine ilişkin, "Uzun sürecek bir salgınla karşı karşıya olmamız, ağır bir deflasyon tehlikesi demektir." dedi. Deflasyon hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

DEFLASYON NEDİR?

Bir ekonomideki mal ve hizmet fiyatları genel seviyesinin belirli bir zaman aralığında sürekli bir şekilde düşmesini ifade eden ekonomik terime deflasyon denir.

Enflasyonun tersinin yaşandığı durumu ifade etmek için de kullanılan deflasyon terimi, bir ülkede para arzındaki azalışlar, tüketim talebi ve yatırım harcamalarındaki azalış , kamu harcamalarındaki azalışlar sonucunda meydana gelir.

KORONAVİRÜS SALGINI DEFLASYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, koronavirüs salgını ve petrol şokunun finansal piyasalara etkilerine ilişkin, "Uzun sürecek bir salgınla karşı karşıya olmamız, ağır bir deflasyon tehlikesi demektir." dedi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi durumundaki Çin'de ortaya çıkan salgına hafta başındaki petrol şokunun eklenmesiyle küresel piyasalar negatif etkilendi. Tedbir alınmaması halinde küresel piyasalar, hem arz hem de talep tarafında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilecek. Özellikle tedarik zinciri üzerinden Çin kaynaklı yavaşlamanın dünya geneline yayılma riski bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta olağanüstü toplantıyla tedbiren 50 baz puanlık faiz indirimine gitmek zorunda kalmıştı.