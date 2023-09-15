Defne Devlet Hastanesinde hekime saldıran zanlı gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Defne Devlet Hastanesinde hekime saldıran zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 'Zanlı' olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.