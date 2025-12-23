İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8326
  • EURO
    50,6539
  • ALTIN
    6160.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Değeri 21 milyon TL'yi aşıyor... Kayseri'de şase oyunu bozuldu: ''Change araçlar'' ele geçirildi
Güncel

Değeri 21 milyon TL'yi aşıyor... Kayseri'de şase oyunu bozuldu: ''Change araçlar'' ele geçirildi

Kayseri polisi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında change yapılarak yeniden trafiğe çıkarılan toplam 16 aracı yakaladı. Araçların piyasa değerinin yaklaşık 21 milyon 200 bin TL olduğu açıklandı.

IHA23 Aralık 2025 Salı 19:18 - Güncelleme:
Değeri 21 milyon TL'yi aşıyor... Kayseri'de şase oyunu bozuldu: ''Change araçlar'' ele geçirildi
ABONE OL

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 2025 yılı içerisinde Kayseri ve çevre illerden doğal afet veya trafik kazası nedeni ile ağır hasar aldıktan sonra tamir edilmek yerine şase numaraları haciz ve yakalamalı, çalıntı, güveni kötüye kullanma veya yurtta kalma süresi dolan yabancı plakalı araçlara nakil edilmek suretiyle change yapılarak yeniden trafiğe çıkartılan araçlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, toplam piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 200 bin TL olan 16 adet çeşitli marka ve model araçlar değişik tarihlerde ele geçirildi. Araçlar üzerinde Kayseri Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı'nda inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucu araçlar hakkında çenç raporu düzenlenerek 37 şüpheli hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen araçlar sahipleri tespit edilenler yasal sahiplerine iade edilerek haciz ve yakalama kaydı olanlar otoparklara, gümrük kaçağı olanlar ise Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yine 2025 yılı içerisinde Kayseri ve çevre illerden çalınan motosikletlerin bulunması ve otoparklarda bulunan kimliği belirsiz motosikletlerin tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 150 bin TL olan 30 adet çeşitli marka ve model motosikletin, Mersin, Yozgat, Nevşehir, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'den çalıntı olduğu tespit edildi.

Motosikletlerin yasal sahiplerine ulaşılarak teslim işlemleri başlatılırken, olaylarla bağlantılı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

  • kayseri
  • change araç
  • kayseri operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.