İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aracın arka kısmında sürücü B.G'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İNCELEMEYE ALINDI

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince radyasyon yaymadığı belirlenen madde, incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan ve Tavşanlı'da fırıncılık yaptığı belirlenen şüpheli B.G'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

NÜKLEER ARAŞTIRMALARDA KULLANILIYOR

Gerçekte herhangi bir pratik kullanım alanı olmayan kaliforniyum, 1950 yılında keşfedilmiş bir maddedir. Yeryüzünde doğal yollar ile elde edilmeyen kaliforniyum pek çok farklı alanda kullanılır. Özellikle petrol kuyusu nem ölçümleri ile altın ve gümüş araştırmalarında kaliforniyum kullanılmaktadır. Kaliforniyumun atom numarası 98 olarak bilinir. Cf sembolüne sahip olan kaliforniyum metalik kimyasal bir elementtir.

Nükleer araştırmalarda kullanılan kaliforniyum fisyon parçacıkları olarak da kullanılır. Nötron kaynağı olan kaliforniyum çeşitleri petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında yer alır. Bunun yanı sıra altın veya gümüş araştırmaları yapılırken tüm bu çalışmalarda da kaliforniyum kullanılmaktadır.

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