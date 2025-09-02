İSTANBUL 31°C / 22°C
  • Değeri tam 40 milyon lira: Denize indikten 15 dakika sonra battı
Güncel

Değeri tam 40 milyon lira: Denize indikten 15 dakika sonra battı

Karadeniz Ereğli'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki yat, denize açıldıktan kısa süre sonra su alarak battı; ölen ya da yaralanan olmadı.

IHA2 Eylül 2025 Salı 23:12 - Güncelleme:
Değeri tam 40 milyon lira: Denize indikten 15 dakika sonra battı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 40 milyon lira değerinde olduğu belirtilen lüks yat, denize indirildikten sadece 15 dakika sonra battı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan yat, bugün denize indirildi. İddiaya göre yat, denize açıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.

Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, yat içerisindeki 4 mürettebatı kurtararak karaya çıkardı.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

