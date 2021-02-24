İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2021 Çarşamba / 12 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1232
  • EURO
    8,6644
  • ALTIN
    413.376
  • BIST100
    1514.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Değeri tam 430 milyon sterlin... Abramovich'in yatı ilk kez görüntülendi
Güncel

Değeri tam 430 milyon sterlin... Abramovich'in yatı ilk kez görüntülendi

İngiltere Primier Lig'teki Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı ilk kez görüntülendi.

DHA24 Şubat 2021 Çarşamba 10:07 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:07
ABONE OL

Rus-İsrailli milyarder iş adamı Roman Abramovich'in Almanya'da bir tersanede inşa edilen 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı 'Solaris' ilk kez görüntülendi. 36 yolcu kapasiteli, 48 kabine ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak yatta bir helikopter iniş yeri, yüzme havuzu ve 8 güverte bulunacak. Yatın tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

36 YOLCU KAPASİTELİ 48 KABİN BULUNUYOR

Almanya'daki tersanede yapımı tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtililen Solaris, 36 yolcu kapasiteli 48 kabin ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak. Çarpıcı süperyat, bir helikopter pisti de dahil olmak üzere sekiz güverteye sahip olacak. 460ft Solaris, Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir alanda yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.