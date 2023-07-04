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Güncel

Değişim isteyenlerin üstü çiziliyor! Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren ismi görevden aldı

Seçim hezimetine rağmen koltuğuna sıkı sıkıya sarılan Kılıçdaroğlu, 'değişim' sözünü diline alan isimleri teker teker görevden alıyor. Kılıçdaroğlu'nun partiyi kongreye götürmesi ve aday olmaması gerektiğini savunan parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı görevden alındı.

4 Temmuz 2023 Salı 11:55 - Güncelleme:
Değişim isteyenlerin üstü çiziliyor! Kılıçdaroğlu, kendisini eleştiren ismi görevden aldı
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CHP'deki seçim sonrası kriz devam ediyor. Gelen çağrılara rağmen istifa kapısını kapatan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti MYK'sını değiştirmişti. Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenleri de partiden tek tek uzaklaştırıyor. Son kurban, seçimden sonra yaptığı eleştirilerle dikkat çeken parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı oldu.

Atıcı, Kılıçdaroğlu imzalı bir yazı ile görevden alındı.

"GÖREVLENDİRMENİZ 3 TEMMUZ İTİBARİYLE SONLANMIŞ BULUNMAKTADIR"

Atıcı'ya ulaşan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sayın Hocam. CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır.

Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim"

"OYLAR ÇALINMADI YENİLDİK"

Atıcı, seçimden hemen sonra yaptığı açıklamalarda, "14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.

Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

"BEN ADAY DEĞİLİM DEMELİ"

Kılıçdaroğlu'nun partiyi kongreye götürmesi ve aday olmaması gerektiğini savunan Atıcı şöyle konuşmuştu:

"Ben gördüğümü söylerim. Ben olsam şöyle yapardım. Teknik olarak istifa etmek acil olağan üstü kurultay demektir ve bu yıpratıcı bir süreçtir. Yani istifa edip örgütü yüzüstü bırakmak yerine, 'ben aday değilim kongreler ve kurultay sürecini yapacağım ve bu görevi devredeceğim' derdim."

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