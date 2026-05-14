14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
  • ''Değnekçilik'' yapan 32 şüpheli yakalandı! ''Aracına herhangi bir zarar gelmez''
''Değnekçilik'' yapan 32 şüpheli yakalandı! ''Aracına herhangi bir zarar gelmez''

Ankara'da 'değnekçi' diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların, sürücülerden araçlarını korumak için para istedikleri, kendilerine ait olmayan park alanlarını kullandıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Paylaşılan görüntülerde ise bir değnekçinin vatandaştan 200 TL istediği, 'Aracına herhangi bir zarar gelmez' uyarında bulunduğu görülüyor.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 08:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıları yakalamak için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenledi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtildi.

