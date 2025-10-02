Ankara'da AŞTİ'de nakliyecilik yapan 3 çocuk babası Binali Aslan'la (65), 21 Eylül 2025'te yanına gelen iki kişi, ailesiyle Mersin'e gitmek için anlaştı. 14 kişilik aileyi aracına alarak yola çıkan Binali Aslan'ın bir süre sonra cep telefonu kapandı.

Ailesi tarafından kayıp müracaatının yapılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Aslan'ın aracının önce Mersin'e daha sonra da Hatay'a gittiği belirlendi. Araç içindeki şüphelilerin yasadışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlenince Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi.

ORMANA GÖMDÜLER

Zanlıların İdlib'de olduğu belirlenince Suriye İç Güvenlik Servisi tarafından operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 14 kişilik aileden baba Vahdi, anne Meryem ile Ayşe, Abdullah Ömer, Abdurrahim, Yakub, Muhammed ve Ahmed Bahaeddin Aksoy ölü olarak ele geçirildi.

Aksoy ailesinden 2'si yaralı 6 kişi de yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar, AŞTİ'de anlaştıkları ve daha sonra yolda öldürdükleri nakliyeci Aslan'ı Tarsus'ta ormana gömdüklerini itiraf etti. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan sır ailenin 8 üyesi Gaziantep Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma dosyasına giren çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Kayseri Talas nüfusuna kayıtlı ailenin Fransa ve Türkiye vatandaşlıklarının bulunduğu, Gaziantep'te Nurdağı'ndaki Ökkeşiye Türbesi'nin yanında karavanda uzun süre yaşadığı, 5 Temmuz'da Gaziantep'te karıştıkları trafik kazasının ardından kullandıkları aracın gümrük kaçağı çıkması sonrasında araca el koyan jandarma ekiplerine saldırdıkları için gözaltına alınıp tutuklandıkları ortaya çıktı.

TÜRBE YANINDA ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Jandarma'ya saldırdıktan sonra gözaltına alınan ailenin yaşadığı türbenin yanında yapılan aramada ise Aksoy ailesinin kendi yaptığı bir mezar bulundu. Açılan mezarda 12-13 yaşlarında çocuk cesedi bulundu.

Cesetten alınan numuneler Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, baba Vahdi Aksoy'dan kan örnekleri alındı. Bulunan cesedin Vahdi Aksoy ile karısı Meryem Aksoy'un çocukları olduğu belirlendi. Engelli olduğu belirtilen çocuğunun ölümünün bildirilmeden türbe yanına defnedildiği, çocuğun kesin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ailenin 2023 yılına kadar Fransa'da yaşadığı, daha sonra Türkiye'ye geldiği, Suriye'deki çatışma bölgeleriyle de irtibatlarının bulunduğu öğrenildi. Nakliyeci Aslan'ı şehit eden ailenin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen 6 üyesinin sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.

MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu