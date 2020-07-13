Dehşet anları! Alacak kavgası kanlı bitti

DHA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:25

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile kaydedilen dehşet anları görüntülerinde, kimlikleri belirlenemeyen kişiler kamyonet ve bir motosikletle İnönü Mahallesi 367 Sokak'taki camcı dükkanına geldikten sonra işyeri sahibini sopa ve bıçaklarla yaraladı. Saldırganlar geldikleri gibi kaçarken, polis ve 112'den yardım istedi. Gelen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırırken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayın alacak anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi.