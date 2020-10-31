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Dehşet anları! Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga saniye saniye kaydedildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan şahsın eşi, çaresizlik içerisinde kocasının darp edilmesini cep telefonuna kaydetti. Darp edilen şahsın çocuğu ise babasına seslenip 'Kavga etmeyin' dedi.

IHA31 Ekim 2020 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:09
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Olay, Kulp ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeni ile iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir vatandaş, grubun saldırısına uğrarken o anlar, saldırıya uğrayan vatandaşın eşi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Balkonda saldırıyı gören küçük çocuk babasına seslenip ’kavga etmeyin’ derken, vatandaşın eşi, "Allah belanızı versin. Hepsini videoya alıyorum. Tek kişiye hepsi saldırıyor. Hala peşinden gidiyorlar. Allah’ım, vicdan nerede bu insanlarda. Kadınlar bile saldırıyor, çocuklar bile saldırıyor. Bakın bakın sopa ile nasıl gidiyorlar" diyerek saldırı anını cep telefonuyla kaydetti.

Vatandaşların araya girmesi ile kavga sona ererken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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