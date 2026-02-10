Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

İSTANBUL 8°C / 5°C
Güncel

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir grup, aralarına aldıkları kişi tekme tokat dövdü. Grubun, şahsı acımasızca tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

10 Şubat 2026 Salı 09:21
Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiye saldırdı. Şahıslar aralarına aldıkları kişiye tekme, tokat ve yumruklarla dövdü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

BELİNDE SİLAH OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Öte yandan olayda şahsa saldıran kişiler arasında bir kişinin belinde silah olduğu ve zaman zaman elini beline götürdüğü de görüldü. Polis ekipleri şahısların kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalar başlattı.

Popüler Haberler
