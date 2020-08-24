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Dehşet! Annesini uyurken bıçaklayıp, 600 lirasını alıp kaçtı

60 ayrı suçtan sabıkası bulunan genç, annesini uyurken bıçaklayıp, koynundaki 600 lirayı alıp kaçtı. Şüpheli arkadaşının evinde saklanırken yakalandı.

IHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:06 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:06
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Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan P.K, annesi uyuduğu sırada yanına yaklaşarak, koynundaki paraları almaya çalıştı. Annesi paraları vermemek için direnince, elindeki bıçakla annesini yaralayan genç, daha sonra annesinin koynunda bulunan 600 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şüpheli Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklanırken yakalandı.

Emniyete getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli P.K. tutuklandı.

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