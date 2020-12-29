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  • Dehşet! Boğazından bıçaklanan adam Çocuk Büro Amirliği'ne sığındı
Güncel

Dehşet! Boğazından bıçaklanan adam Çocuk Büro Amirliği'ne sığındı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

DHA29 Aralık 2020 Salı 10:42 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 10:42
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Olay, Beyoğlu Güllabici Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bıçağını çıkaran kişi, Zafer Seferyılmaz'ı boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralı adam, kendini yakında bulunan Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nden içeri attı. Bıçaklı saldırgan ise ara sokaklara girerek kaçtı. Polis ekipleri yere yığılan yaralı için olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Polis merkezinden sedyeye alınan yaralı kalp masajı yapılarak ambulansa konuldu. Vücudunda ondan fazla bıçak darbesi bulunan Zafer Seferyılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çevredeki kameraları inceledi. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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